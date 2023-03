Lite sul treno, giovane algerino colpito con una coltellata

È stato aggredito mentre viaggiava sul treno della linea Milano-Mortara e colpito con una coltellata a una gamba. È ancora tutto da decifrare l’episodio avvenuto nella tarda serata di domenica allo scalo cittadino. La vittima è un ventunenne algerino: trasportato in codice giallo al Pronto soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa, il suo quadro clinico è parso successivamente meno complesso di quanto temuto in un primo momento, tanto che il giovane è stato giudicato guaribile in una settimana.

Sui contorni dell’accaduto sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato vigevanese. L’allarme è scattato domenica poco prima delle 23, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi nel piazzale antistante la stazione. Qui l’algerino ferito era arrivato dopo essere stato colpito dalla coltellata alla gamba a bordo del convoglio diretto a Milano.

Chi sia stato l’autore dell’aggressione e quali siano state la ragioni che lo hanno spinto a impugnare la lama, resta per il momento un mistero. Il lavoro degli investigatori, anche sulla scorta di quanto ha raccontato loro la vittima, deve risalire all’identità di chi – non è chiaro se un singolo individuo oppure un gruppo di più persone – ha deciso di risolvere una diatriba facendo ricorso ai coltelli.

U.Z.