Pavia, lite tra giovani sul Lungoticino: 19enne ferito con due coltellate

Pavia, 1 gennaio 2024 - E' rimasto ferito, colpito da due coltellate tra schiena e fianco. Un ragazzo di 19 anni, residente a Belgioioso, è stato soccorso sul Lungoticino a Pavia, nella zona del Ponte Coperto, nella notte tra sabato 30 e ieri, domenica 31 dicembre.

Circa mezz'ora dopo la mezzanotte l''allarme al 112 aveva fatto scattare l'intervento dei soccorsi sanitari in codice rosso e l'arrivo sul posto dei carabinieri, per il timore che le conseguenze del ferimento potessero essere molto gravi. Per fortuna il 19enne, trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo, se l'è cavata con una prognosi di 15 giorni, già dimesso dall'ospedale nel pomeriggio. I due fendenti non sono infatti risultati particolarmente profondi, inferti peraltro con una lama di piccole dimensioni.

Accertamenti sull'accaduto sono ancora in corso da parte dei carabinieri, che per l'ipotesi di reato di lesioni personali hanno identificato il presunto responsabile. Si tratta di un 20enne con il quale il ragazzo poi rimasto ferito ha avuto una discussione, per motivi che non sono stati chiariti dagli stessi coinvolti. Quando la discussione è degenerata in botte, probabilmente il 19enne stava avendo la meglio sul rivale, che a quel punto avrebbe estratto il coltellino per difendersi meglio, ma è solo un'ipotesi ancora al vaglio con gli accertamenti ancora in corso.