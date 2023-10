"L’incontro non è autorizzato". Salta l’assemblea dei Comitati

Tutti fuori. L’assemblea pubblica della Rete Comitati per Pavia che si sarebbe dovuta tenere giovedì sera al Broletto per parlare delle osservazioni alla variante del Pgt che da lunedì 6 arriveranno in Consiglio comunale, in realtà non c’è stata. Gli agenti hanno impedito a un centinaio di persone tra consiglieri comunali e cittadini di entrare, perché l’incontro non era stato autorizzato.

"La sala è pubblica – hanno spiegato gli esponenti della Rete – e per non pagare l’affitto un’associazione come Libera ne ha chiesto e ottenuto la disponibilità. Non era un incontro segreto, anche l’altra settimana ci siamo trovati a Pavia Est e non abbiamo chiesto alcuna autorizzazione. Siamo cittadini che si impegnano e studiano perché vogliono una Pavia più sostenibile in futuro".

La questione è nata con le 4mila osservazioni alla variante al Pgt ricevute. "Il sindaco infastidito ha dichiarato più volte alla stampa che siamo “ostruzionisti scientifici“ solo perché in modo democratico abbiamo espresso una visione diversa di città, perché abbiamo anteposto l’interesse di tutti a quello dei pochi costruttori che vogliono cementificare Pavia che invece ha bisogno di verde, luoghi di aggregazione per tutte le età e impianti sportivi". E dopo un lungo confronto interno, Pavia Prima ha deciso che in Consiglio comunale non voterà il nuovo Pgt in quanto "esclusi dal lavoro di Giunta".

M.M.