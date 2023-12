L’inchiesta su Asm e San Genesio. Scintille in aula a Olevano e Pavia

Se a Pavia una parte del mondo politico soffre a causa dello stretto legame con San Genesio, Olevano sostiene di essere addirittura una frazione del feudo leghista della provincia. Lo ha detto a chiare lettere l’opposizione in Consiglio comunale “X Olevano“, affrontando il documento unico di programmazione 2024-26. "È perché siamo legati a San Genesio – ha sostenuto il capogruppo Alessandro Bravo nel suo intervento rivolto alla maggioranza guidata dal sindaco Luca Mondin – che avete approvato la centrale unica di committenza con il Comune di San Genesio?". Entrando poi nel dettaglio del Dup, secondo l’opposizione sarebbero diversi i nodi da sciogliere. "Per la riqualificazione di via Cesare Battisti – ha proseguito X Olevano – si intende spendere oltre 42mila euro affidando i lavori alla società dell’ex sindaco di San Genesio, mentre la riqualificazione delle case popolari da 800mila euro è stata affidata allo Studio tecnico Ciocca, lo stesso che ha redatto il progetto di realizzazione del Centro di raccolta rifiuti per oltre 147mila euro, accanto ad altri incarichi. Infine la riqualificazione dell’ex casa del popolo è stata assegnata per 500mila euro alla Civiling Lab di cui è socio Gianluca Di Bartolo, arrestato a novembre". Di Bartolo è finito ai domiciliari nell’inchiesta su alcune irregolarità negli appalti. "Tra le persone arrestate – ha aggiunto la minoranza – c’è Nausica Donato, responsabile dell’ufficio tecnico di San Genesio e Olevano, ma l’amministrazione non ha speso una parola per prendere le distanze da questa situazione".

L’inchiesta della Procura riguarda pure Asm e anche di decoro e delle isole ecologiche si è parlato l’altra sera in consiglio comunale a Pavia. "Asm non sta garantendo decoro e pulizia a Pavia – ha detto il consigliere del Pd Giuliano Ruffinazzi – senza contare che la raccolta differenziata è ancora sotto gli standard previsti e Pavia fanalino di coda in Lombardia". Per favorire la raccolta, con 900mila euro di fondi del Pnrr si sarebbero dovute realizzare 16 isole ecologiche, poi diventate 10 per decisione dell’assessore all’ecologia Massimiliano Koch. "O si metteranno gli ormai famosi cassoni - ha detto Ruffinazzi - o si perderanno i soldi. Restituiteli, perché non sappiamo chi deciderà dove posizionare le isole ecologiche: toccherà al Comune o ad Asm?" Secondo Niccolò Fraschini (Pavia prima) nel futuro di Asm si dovrebbe scrivere una sola parola: vendita. Ma Gennaro Gallo (Forza Italia) ha rivendicato quanto di buono fatto da Asm e dai suoi dipendenti.