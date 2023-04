L’impianto di biometano La Provincia dà l’ok ma il comitato non cede

di Mario Borra

Il comitato di Maleo che si oppone strenuamente all’insediamento di un impianto per estrarre il biometano da fonti rinnovabili si mobilita, ma intanto la Provincia di Lodi accende il disco verde all’impianto che tratterà 60mila tonnellate di rifiuti da frazione organica, oltre a compost dalla frazione solida del digestato e solfato d’ammonio.

L’altra sera il gruppo di opposizione cittadina ha raccolto un centinaio di malerini nel salone del centro parrocchiale per mettere nero su bianco le prossime mosse da intraprendere per la battaglia al biometano. Ma il giorno prima era arrivata la beffa, con l’autorizzazione unica alla realizzazione del digestore in località Cascina Nuova, a circa 500 metri dai più vicini insediamenti abitativi.

Ma non solo: alla società Biomecs è consentito l’utilizzo dei rifiuti speciali non pericolosi (frazione liquida del digestato) a beneficio dell’agricoltura (R10) in diversi Comuni della Bassa il cui elenco e le quantità di materiale da spandere sono state già messe nero su bianco: otto terreni a Casalpusterlengo, tredici a Cornovecchio, undici a Maleo, 33 a Terranova dei Passerini, sei a Castiglione d’Adda, due a Codogno.

Il Comitato per il no però non si arrende e affila le armi tanto che nel corso dell’assemblea dell’altra sera, cui ha partecipato anche il sindaco Dante Sguazzi con esponenti di minoranza e maggioranza consiliare, è stato deciso di mettere in atto una serie di iniziative di mobilitazione: un’assemblea pubblica con la partecipazione di esperti in materia ambientale e di medici per capire i rischi dell’impianto sulla salute pubblica; volantinaggio a tappeto con un opuscolo che illustrerà lo stato dell’iter; striscioni di protesta da collocare sulle rotonde all’ingresso del paese; raccolta di firme nel centro storico e nelle periferie e un corteo che partirà dalla piazza e arriverà fino a ridosso di Cascina Nuova, dove è previsto che venga allestito l’impianto. Nel lungo iter l’unico a dichiararsi subito contrario è stato il Comune di Maleo, così come nell’ultima Conferenza di servizi prima del via libera definitivo.

Il nuovo impianto prevede l’installazione di un capannone da 1.800 metri quadrati, una palazzina per gli uffici, diverse vasche ed altre strutture.