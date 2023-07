Licenziato un iscritto ai Sì Cobas Alla Geodis scatta lo sciopero

Lo slogan è sempre lo stesso: "Toccano uno, toccano tutti". Per questo motivo ieri mattina gli iscritti al Sì Cobas hanno incrociato le braccia davanti al magazzino Geodis di Marzano. A far scattare la protesta è stato il licenziamento di un lavoratore. "E’ un nostro iscritto - hanno sostenuto gli esponenti del Sì Cobas -, è stato licenziato per quello. Si tratta di un comportamento antisindacale". Per l’azienda, invece, l’operatore sarebbe venuto alle mani con altri colleghi e da qui sarebbe scattato il provvedimento più drastico nei suoi confronti. Per dipanare l’intricata matassa il sindacato si è fatto consegnare le registrazioni effettuate dalle telecamere interne e ha consegnato tutto il materiale al giudice. Sarà il magistrato ad ascoltare i testimoni e a visionare i filmati per accertare se ci sia stata una colluttazione. "Noi siamo sicuri che il ragazzo licenziato non ha alzato le mani - hanno proseguito i sindacalisti del Sì Cobas - è un pretesto per licenziare un nostro iscritto perché siamo quelli più duri nei confronti dell’azienda".

Già a marzo davanti ai magazzini della logistica era scattata una protesta perché i lavoratori chiedevano il pagamento della malattia al 100%, la corresponsione totale di tutti gli istituti, l’adeguamento dei livelli come previsto dal contratto collettivo nazionale e lamentavano una discriminazioni sindacale. In quel caso il magazzino era stato bloccato e davanti alla logistica erano arrivati anche lavoratori di altre aziende a dare la propria solidarietà. Ieri, lo sciopero partito al mattino con un presidio, su indicazione dell’ufficio legale drl Sì Cobas nel pomeriggio si è interrotto in attesa di una decisione da parte del giudice. Le bandiere sono state ritirate, pronte ad essere sventolate di nuovo, se sarà necessario. M.M.