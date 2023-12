L’ex Mercato e la sua piazza verso l’ammodernamento

Ammodernamento dell’area. Lo sta valutando l’Amministrazione comunale per la zona di piazza Sant’Ambrogio, con particolare attenzione all’ex Mercato Coperto, a seguito dell’imponente intervento, previsto in più lotti, a carico del Naviglio Sforzesco. Attualmente i cantieri interessano la zona attigua alle scuole Bussi, all’angolo di piazza Sant’Ambrogio che sarà interessata dal prossimo lotto dei lavori, 900mila euro circa, da realizzare la prossima primavera o, in subordine, a ottobre 2024 quando il Naviglio sarà in secca. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche la sostituzione della copertura dell’ ex Mercato Coperto, dove oggi si affacciano diversi locali della movida, che risale agli anni Sessanta. L’idea è che si riesca a scoprire qualche ulteriore tratto del Naviglio e prevedere, con la nuova copertura, un effetto insonorizzante andando incontro alle richieste dei residenti.

Intanto, dopo un lungo braccio di ferro con la precedente ditta appaltatrice, che era stata “licenziata“, sono ripresi i lavori alla Cavallerizza, spazio fondamentale soprattutto per la cultura. Il cantiere avrebbe dovuto essere ultimato ad agosto.

U.Z.