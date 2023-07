L’estate da regalare Dieci euro per un bimbo da mandare al Grest

di Manuela Marziani

Bastano solo 10 euro per consentire a un bambino in condizioni di disagio di frequentare un Grest. La Caritas, attraverso l’associazione Agape, lancia la raccolta fondi “Adotta un bambino al Grest“. Per ora sono 38 i ragazzi che appartengono a famiglie in difficoltà, l’80% in più rispetto allo scorso anno. La maggior parte dei 34 ragazzi frequentano i centri estivi di Pavia, 4 quelli di altri paesi. Per ciascuna famiglia la spesa va dai 60 ai 70 euro a settimana per i centri estivi organizzati dalle parrocchie e tra i 125 e i 130 euro per quelli privati.

Per consentire a questi bambini di partecipare a tutte le iniziative, la Caritas ha stanziato 8.200 euro ma la somma potrebbe non bastare. Nuove emergenze come la guerra in Ucraina, l’aumento delle povertà, la crescita esponenziale delle bollette e del costo della vita hanno fatto aumentare le necessità cui ora si aggiunge anche l’emergenza educativa che raggiunge strati sempre più vasti della popolazione.

A tutti questi bisogni prova a rispondere “Nessuno si salva da solo“, iniziativa partita nei primi mesi della pandemia cui hanno aderito laici e cattolici e che ha già raccolto più di 250mila euro. I fondi destinati alle famiglie servono per pagare le bollette ma anche particolari laboratori organizzati nei quartieri o gite scolastiche.

"La finalità del progetto – spiegano coloro che hanno aderito a “Nessuno si salva da solo“ – è promuovere la cultura della solidarietà andando incontro ai bisogni di quella fascia di popolazione che si trova in uno stato di bisogno. L’obiettivo è sostenere economicamente le famiglie non solo nei bisogni primari ma anche nelle opportunità educative e culturali, soprattutto per i minori, che spesso vengono sacrificati".

“TuxTutti“ è lo slogan del Grest 2023 che ha luogo negli oratori di Pavia. "Il sostegno punta a contrastare la povertà educativa", spiega il direttore della Caritas don Franco Tassone. E spesso, se il bambino non può frequentare un Grest, il genitore deve rinunciare ad alcune ore di lavoro ritrovandosi poi in difficoltà anche con le spese di casa. Da qui la necessità d’intervenire per evitare che la povertà educativa e la mancanza di alternative per i più piccoli, magari costretti a giocare in strada, faccia aumentare la povertà dell’intero nucleo familiare.