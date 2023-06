L’energia da fonti rinnovabili Acceso il parco fotovoltaico "Benefici a Comune e residenti"

di Manuela Marziani

È entrato in funzione l’impianto fotovoltaico che ha visto anche partecipare attivamente la comunità locale, grazie all’iniziativa di crowdfunding “Scelta rinnovabile“ promossa da Enel green power che offre ai cittadini l’opportunità di aderire all’investimento, ottenendo un rendimento finanziario. "Questa iniziativa di Enel green power è in sintonia coi nostri obiettivi - ha detto il sindaco Leonardo Tartara -. Ci permette di recuperare e riportare al decoro e alla sicurezza un’altra area dismessa e semi-abbandonata. Vi sono benefici per il Comune e per i cittadini". Con una potenza di circa 5 Mw, il parco solare sorge su un terreno di 10 ettari ed è costituito da 8.500 moduli fotovoltaici. Produrrà circa 7 Gwh ogni anno, garantendo la fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile a oltre 2.500 famiglie ed evitando l’emissione in atmosfera di oltre 3mila tonnellate di Co2 all’anno.

"La componente più apprezzabile di questa lodevole iniziativa - ha commentato l’assessore regionale a enti locali, montagna, energia e utilizzo della risorsa idrica, Massimo Sertori - sta nell’aver stimolato il senso di responsabilità diffusa per la cura e il recupero del territorio. Coniugare le fonti rinnovabili con una azione di restituzione di nuovo valore sociale a un’area di interesse comune è una modalità che sposa perfettamente il senso di tante iniziative che abbiamo in cantiere per i territori locali, a partire dal percorso che abbiamo avviato sulle Comunità energetiche rinnovabili, rispetto alle quali siamo certi di rafforzare il senso di appartenenza al territorio". Soddisfatto anche il responsabile O&M Solar, Wind e Bess Italia di Enel green power Stefano Riotta: "Con questo nuovo impianto solare - ha sottolineato - rafforziamo ulteriormente la capacità rinnovabile sul territorio regionale. E lo facciamo con la partecipazione diretta dei cittadini, che diventano così protagonisti attivi della transizione energetica".