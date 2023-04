Lavori utili in cambio del sussidio Li fanno solo in 19 su 833

Restituire alla collettività attraverso il proprio lavoro una parte di quanto si percepisce dal reddito di cittadinanza. Lo prevede una norma inserita nella legge di bilancio approvata in gennaio in base alla quale tutte le persone che ricevono il sussidio, tranne alcuni in situazioni particolari, devono essere adibiti a lavori socialmente utili nel comune di residenza. Ma le amministrazioni faticano a collocare un alto numero di percettori. Il dato è stato al centro di una istant question presentata in Consiglio comunale da Angela Gregorini di Azione (foto). "Non tutti i percettori possono essere collocati - ha risposto l’assessore ai Servizi sociali Anna Zucconi -. L’inserimento dei beneficiari è condizionato dagli assistenti sociali".

Nell’ambito del Consorzio sociale pavese, che oltre a Pavia coinvolge 11 comuni del circondario sono 833 i percettori di reddito di cittadinanza e 269 le persone escluse. Degli 833, sono gestiti dai servizi sociali in 477 e dai centri per l’impiego 356. "Abbiamo individuato tre ambiti in cui possono essere inseriti: ambiente, sociale e cultura - ha aggiunto l’assessore -. Possono occuparsi della tutela del bene comune, vigilare sui parchi gioco, sorvegliare i cimiteri ed essere impiegati come custodi. Ma possono anche svolgere assistenza sugli scuolabus, riordinare gli spazi comuni ed essere impiegati nelle biblioteche. Diciannove persone sono adibite ai lavori socialmente utili e sono in fase di perfezionamento 10 progetti". Complessivamente in provincia sono 11.164 coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Di questi 1.102 risiedono nel capoluogo. "Serve uno sforzo in più – ha replicato la vice presidente del Consiglio comunale Gregorini – per occupare un maggior numero di persone". M.M.