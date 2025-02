Lavori sui guard-rail danneggiati. Ponte Ghisoni a senso unico

Un ponte rimosso e non ancora ricostruito e un altro che sarà a senso unico. Si prevede un aumento di traffico oggi e domani nella zona di Città Giardino. Da questa mattina il ponte Ghisoni, che sovrasta il Naviglio, sarà percorribile da viale Repubblica a piazzale San Giuseppe. La disposizione si è resa necessaria per effettuare la manutenzione straordinaria dei guard-rail e delle barriere stradali danneggiati da un incidente. I lavori dovrebbero concludersi entro le 19 di domani. La ditta incaricata provvederà alla posa della segnaletica di cantiere a garanzia della fluidità e sicurezza della circolazione veicolare. Il Comune ha emanato un’ordinanza con cui viene autorizzata l’eventuale deviazione su percorsi alternativi o la sospensione momentanea del servizio di trasporto pubblico secondo le varie destinazioni. Il ponte Ghisoni è molto importante per la viabilità della zona: collega viale Repubblica, percorso da 3,9 milioni di auto l’anno, con via Olevano, che ne conta 3,3 milioni. Una zona che da luglio non può più contare sul ponte di via Ludovico il Moro, prima chiuso perché ammalorato e poi rimosso perché non riparabile: deve essere sostituito.