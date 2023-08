Lavori in corso Cairoli Percorsi alternativi

Alcuni automobilisti lo hanno definito il cantiere infinito. A Pavia la pavimentazione di corso Cairoli da piazza Emanuele Filiberto a via Santa Maria alle Pertichevia Digione completata da poco, infatti, da domani sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria del manto lapideo. Di conseguenza lungo la strada non si potrà sostare. Otto gli spazi soppressi in prossimità del civico 16 e consentire l’occupazione d’area alla ditta incaricata dei lavori, la Kaceli di Alessandria, ma sarà comunque consentito l’accesso ai passi carrai. Predisposti dei percorsi alternativi per raggiungere piazza Castello da viale Argonne o viale Gorizia da viale Bligny e autorizzata la sospensione momentanea del servizio di trasporto pubblico locale secondo le varie destinazioni. "Ci scusiamo anticipatamente per il disagio arrecato" ha comunicato il Comune.

M.M.