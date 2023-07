Lavori di manutenzione alla rete del gas Chiuso tratto di corso Cavour

Il tratto di corso Cavour, una delle arterie principali del traffico intorno al centro storico di Vigevano, compreso tra via Madonna Sette Dolori e via Farini resterà chiuso alla circolazione sino alle 18 di oggi. Lo stop si deve a interventi urgenti di manutenzione della rete del gas come ha comunicato Vigevano Distribuzione Gas, la società di Asm che si occupa proprio della cura della rete del metano in città. Per questo intervento è fatto divieto di transito dei mezzi lungo il tratto interessato dai lavori con la sola esclusione di quelli dei residenti. Il cantiere ha creato qualche problema al flusso veicolare in quella zona della città, ma senza particolari criticità anche considerando i tempi ristretti legati alla chiusura della strada. U.Z.