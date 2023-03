L’autista del bus aggredito da una coppia

Non solo i ragazzi indisciplinati. Ma pure gli altri passeggeri, infastiditi dai giovani, se la prendono con l’autista. Un fuoco incrociato quello che ha colpito il dipendente 49enne di Autoguidovie, soccorso verso le 14 di martedì a Gropello Cairoli e portato in ambulanza al Beato Matteo di Vigevano con varie contusioni. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Vigevano che, a parziale conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà due persone, denunciate dall’autista per l’aggressione.

L’autista sarebbe infatti stato avvicinato da una coppia di passeggeri, un uomo e una donna, che si sono lamentati con lui per il disturbo provocato da un gruppo di ragazzi troppo indisciplinati. L’autista, fermato il mezzo, ha redarguito i giovanissimi. Ma non sono stati loro ad aggredirlo, come ipotizzato in un primo momento. È stata piuttosto la stessa coppia che si era lamentata a mettersi poi a discutere con il conducente per il suo atteggiamento, considerato troppo blando nei confronti dei giovani disturbatori. E la discussione è degenerata in botte.

Stefano Zanette