L’Asst di Crema dovrà sborsare 38mila euro

L’ospedale di Crema salda in ritardo un fornitore e si ritrova a pagare 40mila euro d’interessi. È stato deciso in Tribunale a Cremona (nella foto) in merito a un contenzioso tra l’ospedale e la Johnson & Johnson. La lite risale a molti anni fa, tant’è vero che è stata oggetto di interessamento da parte della Regione già a partire dal 2009, in seguito all’avvio di un’analisi sulle partite dichiarate dalle aziende con riferimento agli insoluti per interessi di mora generati da un ritardato pagamento. La questione si trascina negli anni e l’11 novembre 2022 il Tribunale di Cremona ingiunge all’Asst di Crema di pagare alla Johnson & Johnson Medical la somma di 56.748,42 euro maturata a titolo di interessi sui ritardi nei pagamenti inerenti ad alcune forniture di materiale biomedico più le spese della procedura per compensi, oneri e accesso agli atti.

In tutta replica, l’ospedale contesta la cifra stimando il danno in 45.500 euro, ma ammette la colpa e, durante l’udienza del 7 novembre, il giudice prende atto della volontà delle parti di definire in via conciliativa la vertenza, senza attendere una sentenza del giudice. Tutto quindi si risolverà con l’estinzione del giudizio a fronte della corresponsione da parte di Asst Crema – in ultima analisi, da parte dei cittadini – della somma complessiva di 37.595,68 euro (cifra che deriva da 28.374,21 euro, pari al 50 per cento del credito ingiunto, e 9.221,47 euro omnicomprensivi a titolo di rifusione delle spese legali). Quindi quasi 38mila euro, soldi pubblici versati dall’Asst per aver “dimenticato“ di pagare anni fa un fornitore. Sono 38mila euro di fatto sottratti alla cura dei cittadini.

Pier Giorgio Ruggeri