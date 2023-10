L’anziana uccisa dal pitbull: "Enrica era un angelo"

"Dove c’era una lacrima da asciugare e soprattutto una fatica da fare, chiamavano Enrica". Il diacono Gianni Ottoboni, collaboratore del parroco di Corona don Maurizio Ceriani, ha raccontato così Enrica Bensi, l’86enne che sabato è stata uccisa da un pitbull scappato da un cancello di via Vittorio Emanuele II, alla frazione Ghiaie. Lo ha fatto celebrando le esequie dell’anziana su richiesta della famiglia e con il placet di don Maurizio. Molto partecipe del dolore del figlio Roberto, il diacono ha ammesso che non avrebbe mai pensato potesse accadere una tragedia simile. Enrica infatti camminava per strada, andava al mercato quando il pitbull l’ha spinta a terra, morsicandola con ferocia a una gamba e al collo.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, ma non c’è stato nulla da fare: è morta dissanguata. "In questi paesi poveri ci sono persone straordinarie che Dio ha messo apposta perché sono la nostra unica ricchezza – ha aggiunto Ottoboni – Enrica puliva tutto il cimitero. Un angelo vestito da donna. Se qualcuno non stava bene, Enrica andava. Se mancava una badante, Enrica la sostituiva. Adesso si trova in paradiso, perché le mamme hanno sempre un posto e qualcosa da fare in paradiso".

Ogni mattina il diacono amico di famiglia vede il figlio Roberto, che era seduto in prima fila: "Non ti ha lasciato solo – ha detto Ottoboni rivolgendoglisi direttamente – A casa non troverai più il pranzo pronto, non potrai fermarti a discutere con lei, ma scoprirai come le mamme che sono in cielo ci parlano dentro e ti sorprenderai a non fare alcune cose perché lei non ne sarebbe contenta e a farne altre che la farebbero felice. Attorno hai tanti amici che ti vogliono bene". L’altra sera, durante il rosario in suffragio, l’intera comunità si è stretta a Roberto per ricordare Enrica. Per l’incidente ci sono tre indagati dalla Procura per omicidio colposo: la padrona 24enne del cane, il padre proprietario effettivo e il nonno che ha aperto il cancello facendosi scappare il pitbull.