Landriano, picchia la compagna e poi beve detersivo: coppia finisce in ospedale

Landriano (Pavia), 10 agosto 2023 - Sono finiti entrambi in ospedale. Lei per le botte, lui per aver bevuto del detersivo dopo il violento pestaggio. Duplice intervento di soccorso, nella notte a Landriano, dove sono arrivati anche i carabinieri, per ricostruire l'accaduto.

L'uomo, 35enne del posto, è stato portato al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia per quello che pare essere stato un gesto di autolesionismo: avrebbe bevuto del detersivo. Non è comunque in condizioni gravi e se la caverà. E dovrà invece rispondere del precedente pestaggio, con il quale ha mandato anche la compagna in ospedale, colpendola ripetutamente con calci e pugni, al culmine violento dell'ennesima lite. La donna, 32enne, ha riportato contusioni serie e in diverse parti del corpo, per una prognosi di 45 giorni.

Attualmente la posizione del 35enne sarebbe al vaglio della Procura, con il magistrato che non avrebbe ritenuto necessario l'arresto del sospettato, che comunque era già in ospedale e certo non avrebbe più potuto fare del male alla compagna. Nel più stretto riserbo dovuto a simili situazioni, soprattutto a tutela della vittima, i carabinieri stanno procedendo con le indagini, per le ipotesi di reato di lesioni personali e maltrattamenti.