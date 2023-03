Lancia caffettiera contro un agente

Un’altra aggressione in carcere ai danni di un agente di polizia penitenziaria. "Un detenuto maghrebino – riferisce Gian Luigi Madonia, segretario regionale dell’Unione sindacati polizia penitenziaria – ha letteralmente lanciato una caffettiera contro l’agente di vigilanza, colpendolo alla testa, procurandogli una ferita lacerocontusa che lo ha costretto alle cure del Pronto soccorso". La segreteria regionale Uspp ha reso noto ieri l’episodio, accaduto domenica a Torre del Gallo. "L’ennesima prova – commenta Madonia – di un sistema in caduta libera, non solo in Lombardia. Un declino su cui ancora non vediamo interventi risolutivi. Pavia come Brescia, Vigevano, Milano, Cremona ed altre realtà lombarde sembra ormai indirizzata verso una totale ingestibilità, le cui criticità non sembrano essere tra le priorità dell’Amministrazione".

L’aggressione nel carcere di Pavia evidenzia un problema generale sottolineato anche dal presidente dell’Uspp, Giuseppe Moretti, che lamenta: "Sembra che la politica e l’Amministrazione stiano facendo da spettatori. Proprio dal nuovo Governo che ha già annunciato la volontà di un cambiamento di rotta ci aspettiamo quel che è stato promesso, sia in termini di potenziamento degli organici sia di adeguamento delle strutture e delle norme che tutelano la Penitenziaria". I sindacati sottolineano anche che "i soggetti responsabili di disordini e aggressioni devono essere immediatamente allontanati, mentre nel caso di specie il Provveditorato regionale non sembra aver emesso alcun provvedimento". E chiedono alla politica "di accelerare l’attuazione dei provvedimenti annunciati, anche cominciando a verificare il corretto operato di tutte le figure dell’Amministrazione".

Stefano Zanette