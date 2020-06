Pavia, 25 giugno 2020 – Dal 1° luglio Giuseppe Laganga Senzio sarà il nuovo direttore generale dell’Ircss Maugeri. Nato a Capizzi (Me) 43 anni fa, laureato in Economia e commercio all’Università di Catania, il manager in questo momento si sta occupando del Policlinico di Messina. “Lascio un'azienda che ha raggiunto negli ultimi anni delle performance economiche di altissimo livello – ha commentato durante un incontro pubblico – e che ha saputo coniugare fortemente la sinergia tra l'essere azienda ospedaliera e l'essere università".

A Pavia Laganga Senzio che ha visitato la struttura nei giorni scorsi, raccoglie il testimone lasciato da Paolo Migliavacca, chiamato nell’autunno 2014 per partecipare al piano di risoluzione della crisi e al rilancio dell’azienda, dapprima come direttore amministrativo e vicedirettore generale e poi come direttore generale della Ics Maugeri. A febbraio, conclusa l’opera di risanamento, Migliavacca ha lasciato l’incarico e ha assunto l’incarico ad interim l’amministratore delegato Mario Melazzini che sarà anche direttore generale ancora per pochissimi giorni.