L’affondo del consigliere "Piazza del Lino pericolosa cittadini pronti alle ronde"

di Manuela Marziani

"Piazza del Lino è fuori controllo. O le forze dell’ordine iniziano a presidiarla in pianta stabile o prima o poi i residenti si organizzeranno per fare le ronde". Dopo l’ultimo adolescente rapinato nella zona della cupola Arnaboldi, il consigliere comunale di “Pavia prima“ non ha dubbi: "Bisogna intervenire e dove non arriva lo Stato, ci penseranno dei cittadini autorganizzati. Non possiamo lasciare delle zona franche. Il centro è il biglietto da vicina della città e deve essere maggiormente sorvegliato". Da qualche tempo piazza del Lino con i suoi portici e la cupola sono stati teatro di diversi episodi con un denominatore comune: adolescenti che aggrediscono dei loro coetanei. "In un modo o nell’altro, il fenomeno delle baby gang va stroncato - ha aggiunto Fraschini -. Sarebbe opportuno farlo attraverso un presidio delle forze dell’ordine in borghese. Presto in Consiglio comunale dovremo approvare una variazione di bilancio e mi batterò perché una parte del considerevole avanzo di amministrazione venga destinato alla sicurezza. Va bene la prudenza, ma bisogna anche pensare alle necessità della città".

Piazza del Lino, di fronte al complesso universitario di San Tommaso, dalla sera viene frequentata da gruppetti di ragazzini che, complice il poco passaggio, prendono di mira altri ragazzini per rapinarli del cellulare o della paghetta. Anche un altro consigliere comunale Giammatteo Rona (Lega) recentemente ha assistito a una rapina e ha consigliato alla vittima minorenne di chiamare i genitori e sporgere denuncia. "Le istituzioni devono rendere le città sicure e protette - ha detto l’avvocato Rona - e bisogna farlo tutti insieme. Quindi occorre sporgere denuncia ed è indispensabile la collaborazione di commercianti e proprietari di immobili". Nella zona, infatti, sono molte le saracinesche abbassate e tante quelle che si abbassano all’imbrunire. "I locali rappresentano un presidio - ha aggiunto Fraschini -, mentre le saracinesche abbassate sono pericolose. Se gli agenti di polizia locale fossero meno solerti nell’elevare contravvenzioni nei confronti dei residenti che lasciano l’auto fuori dagli spazi in un quadrante in cui i parcheggi sono pochi e il plateatico concesso ad alcuni esercizi toglie posti alle auto e fossero più presenti a piedi, forse avremmo meno problemi. Tra l’altro da qualche giorno mi hanno segnalato che piazza Leonardo da Vinci è al buio e sulle panchine che si trovano sotto gli alberi sono comparse persone poco raccomandabili. Quella piazza sarà la prossima in cui succederà qualcosa, se non tornerà la luce e non ci sarà un presidio delle forze dell’ordine".