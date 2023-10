Ladro ucciso dall’oste. Affidata la super perizia

Affidato dalla Corte d’Appello di Milano a Dario Redaelli, esperto della polizia scientifica milanese, l’incarico di effettuare la super perizia per analizzare nuovamente la traiettoria della rosa di pallini da caccia che colpì alla schiena da circa 5 metri di distanza Petre Marin Ungureanu dopo il colpo di fucile sparato dall’oste Mario Cattaneo (nella foto). Sono trascorsi sei anni e mezzo dalla nottata il romeno di 32 anni rimase ucciso durante un furto nell’Osteria dei Amìs di Casaletto Lodigiano. Dopo l’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo per eccesso di difesa, in primo grado nel 2020 a Lodi perché il fatto non sussiste, con formula piena, a seguito del ricorso in Appello della Procura lodigiana si sta celebrando il secondo grado a Milano.

Il verdetto di Redaelli è atteso per il prossimo 25 gennaio, dopo il deposito della perizia. In primo grado le consulenze del Ris di Parma e della difesa di Cattaneo, affidate a Luciano Garofano e Martino Farneti, avevano indicato che il colpo era partito mentre l’oste oggi 72enne cadeva a terra, strattonato con violenza da uno dei complici della vittima. Al riguardo, tre cittadini romeni sono stati indicati dalle indagini dei carabinieri come presunti responsabili del furto, qualificato come rapina, ma sono tuttora latitanti.

R.Lo.