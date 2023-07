Ladri nell’abitazione di due coniugi Presi i soldi da un borsellino

Erano usciti di casa lanciando la porta finestra aperta sul balcone al piano rialzato. Quando sono rientrati, l’altra notte già a tarda ora, hanno chiamato i carabinieri per il furto in abitazione subìto. La coppia di coniugi che abita nella casa, in strada Granella a Voghera, ha quindi denunciato l’accaduto ai militari, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile. Dall’appartamento i ladri, entrati proprio dal balcone, erano comunque già usciti, con tutta probabilità già un po’ di tempo prima che il furto venisse scoperto, portando via un magro bottino di circa 150 euro in contanti, trovati in un borsellino lasciato nell’abitazione. Non avrebbero preso altro, forse “disturbati“.

S.Z.