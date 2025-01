Ladri nella pizzeria dopo la chiusura. Portato via il registratore di cassa

Il danno maggiore lo hanno provocato portando via il registratore di cassa, da sostituire per proseguire l’attività, per un bottino di meno di 200 euro, le poche banconote lasciate come fondo per i resti. Ignoti ladri hanno colpito nella notte tra domenica e lunedì, ma il furto non è stato scoperto subito, per la chiusura settimanale della pizzeria, in via XX settembre a Voghera. I ladri sono entrati forzando una porta laterale di accesso, agendo indisturbati per l’assenza di impianto antifurto. Hanno ugualmente fatto in fretta a scappare, portando via integralmente il registratore, senza neppure tentare di forzarlo sul posto. Quando si è accorto di essere stato derubato, il titolare ha chiamato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo in cerca di tracce che possano portare a identificare i responsabili.