Ladri irrompono in casa Via l’armadio blindato

BEREGUARDO (Pavia)

Forse i ladri non erano attrezzati per cercare di aprire sul posto l’armadio blindato, oppure hanno preferito accelerare i tempi del colpo prima che il padrone di casa rientrasse. Ma erano certamente in più di uno e dotati di un furgone su cui hanno caricato l’ingombrante refurtiva. Il furto è stato messo a segno sabato sera, scoperto dalla vittima al suo rientro a casa, verso le 21.30, dopo un’assenza di poco più di un paio d’ore. Ha trovato una finestra forzata dai ladri, che si sono così introdotti nell’abitazione e hanno subito individuato il loro obiettivo nell’armadio blindato.

In effetti conteneva i beni più preziosi: circa 5mila euro in contanti, vari gioielli in oro e anche due orologi preziosi, alcuni documenti e buoni fruttiferi cartacei, per un importo che deve essere ancora quantificato. Nell’armadio blindato, solitamente usato per contenere armi, più che altro fucili da caccia ma anche pistole, sempre molto ricercate dai ladri, c’era in questo caso una carabina, ma ad aria compressa e di libera vendita. S.Z.