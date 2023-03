Ladri in farmacia Un assalto da 5mila euro

Non hanno fatto troppi danni, ma hanno portato via un bottino di circa 5mila euro in contanti. I ladri sono entrati nella notte di giovedì nella farmacia Bonadeo, in via Pavia a Vellezzo Bellini. Una modalità di accesso insolita, senza lasciare segni dell’effrazione, probabilmente manomettendo la serratura. Ma sempre con l’obiettivo degli altri colpi notturni nelle farmacie, solo i contanti lasciati come fondo cassa, senza invece toccare farmaci in vendita. In questo caso un bottino comunque non magro per i malviventi, che hanno trovato appunto circa 5mila euro nel registratore di cassa.