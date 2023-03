La Torre civica riapparirà in tre dimensioni

Venerdì, giorno del 34° anniversario del crollo della torre civica, il simbolo della città si potrà vedere di nuovo. Grazie all’impegno di 4 società pavesi e alla tecnologia 3D, la torre sarà ricreata virtualmente e potrà essere osservata dove si trovava. "La torre si vedeva all’ingresso in città - ha ricordato il sindaco Fabrizio Fracassi - rivederla nel giorno in cui è crollata e si ricorderanno le persone che hanno perso la vita sotto le macerie, sarà un’emozione enorme". Ed emozionare è proprio l’intenzione che hanno gli ideatori del progetto che a breve dovrebbe estendersi ad altre zone della città come il museo del castello dove si trova un modello ligneo del duomo e la cripta della cattedrale, oltre ad arrivare a un pubblico più ampio a cominciare dai ragazzi. "Siamo innamorati della nostra città e da questo amore è nato il progetto – hanno detto gli ideatori".

M.M.