La Provincia: la tangenzialina di Crema è fondamentale, si farà

CREMA (Cremona)

I fondi della tangenzialina, al servizio prioritariamente delle aree industriali di Crema e di Campagnola Cremasca, non si toccano; è un’opera infrastrutturale necessaria al Cremasco e non solo, attesa da molto tempo: la riconferma ieri al tavolo voluto in Provincia dal presidente Paolo Mirko Signoroni (nella foto), alla presenza di sindaci e assessori dei centri interessati. Nessuno spostamento di finanziamento da un’opera all’altra: "La tangenzialina di Crema è inserita nel Piano Triennale delle opere della Provincia – hanno ribadito Signoroni e i sindaci –. Il finanziamento di 7 milioni di euro già appostato dalla Regione, inserito nel DUP (Documento unico di programmazione) e Bilancio, è dedicato a tale opera; un’infrastruttura fondamentale. Nessuna altra ipotesi può esser presa in considerazione". Resta da capire quando si troverà l’accordo sul tracciato, che al momento vede almeno due sindaci contrari a qualsiasi ipotesi prospettata. Pier Giorgio Ruggeri