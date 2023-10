La protesta per i colloqui negati. Rivolta a Torre del Gallo. Aperta l’udienza preliminare

Si è aperta nella Sala dell’Annunciata in piazza Petrarca a Pavia l’udienza preliminare per i 98 indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla rivolta alla casa circondariale di Torre del Gallo dell’8 marzo 2020. La seduta si è tenuta in quella location invece che nel Palazzo di giustizia proprio per ragioni di spazio, considerando il gran numero di persone coinvolte, tra gli indagati e i loro legali. In mattinata sono state presentate alcune eccezioni relative a eventuali problemi di notifica, successivamente valutati dal gip Guglielmo Leo: il giudice ha respinto tutte le accezioni tranne una, a un indagato quindi dovranno essere notificati nuovamente gli atti.

L’udienza è stata poi rinviata al 23 novembre, quando si discuterà l’eventuale riqualifica del reato oggetto di imputazione. Infatti il reato contestato a tutti è quello di devastazione e saccheggio, che prevede pene da otto a quindici anni; in più a sei indagati è contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale: ieri diversi legali hanno manifestato l’intento di richiedere la riqualifica delle contestazioni in danneggiamento o solo resistenza a pubblico ufficiale a seconda delle singole posizioni, reati che prevedono pene inferiori. Al momento non sono state ancora presentate richieste di riti alternativi. La rivolta si inserisce in un contesto di disordini sorti in diverse carceri italiane negli stessi giorni come esito delle proteste dei detenuti per le restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia di Covid, tra cui il blocco dei colloqui con i parenti.

A Pavia in particolare, secondo le accuse, i fatti al centro dell’inchiesta riguardano la distruzione dei box degli agenti della terza e quarta sezione e di un magazzino di cui sarebbe anche stata scardinata la porta d’ingresso, azione perpetuata con l’uso di estintori e di alcune gambe di tavoli. È stata addebitata agli indagati la distruzione di computer, una stampante, una scrivania, alcune scatole, un condizionatore oltre che dei termosifoni, di tavoli e sedie.

Ma non solo: avrebbero devastato la sala sopravvitto e quella per svolgere le telefonate, rendendola inutilizzabile; inoltre avrebbero appiccato le fiamme al locale della manutenzione ordinaria, a quello del sopravvitto e all’ottava sezione del carcere. Sono contestati anche i danni arrecati ai cancelli e ai mezzi blindati. Singoli episodi sono attribuiti ai vari indagati, per esempio alcuni sono accusati di esser saliti sul tetto del locale della manutenzione ordinaria, dove sono stati distrutti i pannelli solari e da cui sarebbe partito anche un lancio di pietre contro gli agenti di Polizia penitenziaria.