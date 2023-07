La padrona è in casa E i ladri se la filano

Era in casa e non si è accorta di nulla ma la sua presenza ha messo in fuga i ladri a mani vuote.

La 34enne non ha subìto né il furto né il pericoloso incontro ravvicinato

con i malviventi. Erano

in due, a volto coperto, ripresi dalle immagini delle telecamere dell’abitazione mentre cercano di forzare la porta d’ingresso, verso le 18

in via Carabinieri d’Italia.

E proprio ai carabinieri della Stazione di Sartirana Lomellina è stato poi denunciato il tentato furto. Forse i malviventi non sono riusciti a forzare la serratura o hanno desistito rendendosi conto che la casa non era vuota.

S.Z.