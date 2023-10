La nuova via Saluzzo è soltanto pedonale: "Posti auto sacrificati"

Via Saluzzo è la prima “piazza tattica“ della città. Da ieri la strada di circa 100 metri su cui si affacciano i cancelli d’ingresso e di uscita della scuola primaria Vallone, è diventata pedonale. Il progetto di pedonalizzazione del Sellino Spiritato, associazione per la mobilità, punta a riconvertire in spazio di socialità con panchine, colori, tavoli da gioco e giochi a terra quella che era una via secondaria di transito. L’idea, che punta a favorire i bambini per consentire loro di giocare in sicurezza tra piante e orti urbani e respirare aria meno inquinata, però non piace a tutti. Alcuni residenti hanno criticato la cancellazione di diversi posti auto che li costringerà a fare qualche passo in più per lasciare la macchina in piazzale Torino e non più in via Saluzzo, come accadeva fino a ieri.

M.M.