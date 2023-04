La gara tra collegi Grande caccia al tesoro con enigmi sulla città Matricole protagoniste

di Manuela Marziani

Una grande coppa sul sagrato del Duomo. Per l’intera giornata di ieri è stata l’oggetto del desiderio delle 16 squadre composte dalle matricole che frequentano altrettanti collegi universitari (uno ha riaperto pochi mesi fa e non è riuscito a organizzarsi). Per il 14° anno gli studenti si sono dati battaglia in una caccia al tesoro che ha coinvolto i giovani impegnati a risolvere enigmi alla scoperta della città che hanno scelto per studiare, attraverso un percorso tra i luoghi simbolo di Pavia.

Tra tamburi e colori le compagini, composte almeno da 20 studenti, hanno animato la città a cominciare dal raduno in piazza Duomo dove ogni formazione ha sfilato con la propria divisa e mascotte come una nave pirata per il Cairoli, un drago per il Golgi, il Ponte vecchio per il Valla, un carro armato con asino per lo Spallanzani e una giovane Minerva per il Volta. "Pavia è onorata di accogliere una manifestazione che vede protagonisti i collegi – ha detto il vicesindaco Antonio Bobbio Pallavicini portando il saluto del sindaco Fabrizio Fracassi che nei prossimi giorni sarà dimesso dall’ospedale – Voi siete il capitale sociale e umano delle future generazioni, questa è una città dove si studia, si ricerca, si lavora, si immagina il futuro. Siete i protagonisti del domani che dobbiamo creare tutti insieme". L’anno scorso ha vinto il Collegio Cairoli con 115 punti e, come prevede il regolamento, quest’anno ha collaborato attivamente all’organizzazione. Molte le prove di abilità e di conoscenza sul mondo collegiale pavese cui hanno dovuto rispondere i ragazzi.

"La caccia migliora di anno in anno con molte sorprese – ha sottolineato l’organizzatore, Federico Magnani – In questo 2023 è tornato a gareggiare il Maria Ausiliatrice, che era stato chiuso per lavori". Per la prima volta la caccia al tesoro è stata preceduta da una campagna online per far conoscere l’evento. "Grazie ai Collegi – ha rimarcato il consigliere regionale ed ex assessore all’Istruzione Alessandro Cantoni – la nostra città è ancora più attraente e divertente". "Frequentando i collegi mi avete insegnato tanto – ha detto il presidente di Edisu, Francesco Rigano – anche la lealtà e la competizione, oltre alla responsabilità e al confronto che saprete usare nella caccia".