La forza delle donne “Perle di bellezza”: così si scorda la malattia

"Quando trucco una diva non ho la smania di conoscere la sua storia, quando invece trucco una persona alla quale posso restituire fiducia in se stessa e il piacere di guardarsi allo specchio, provo una forte emozione". Emozioni ieri Barbara Del Sarto, ex modella e make up artist tra le più famose d’Italia che si è occupata di Sofia Loren e George Clooney, ne ha provate una cinquantina.

Sotto i suoi pennelli, infatti, sono passate diverse pazienti oncologiche che volevano imparare a correggere le imperfezioni lasciate dalla patogia, valorizzando l’incarnato e lo sguardo. "Sono perla di bellezza" si intitolava l’evento ospitato dal Cnao (Centro nazionale di adroterapia oncologica) in occasione dell’8 marzo. "Dopo la fase del trattamento - ha detto Rossana Ingargiola medico radioterapista del Cnao - arriva il momento in cui le pazienti tornano alla vita normale e spesso faticano a ritrovare se stesse". Perché soprattutto dopo un tumore testa-collo ci sono dei segni che restano. Come accaduto a Manuela Roccato che, quando aveva appena compiuto 50 anni, ha avuto un tumore della lingua. "Non pensavo che la lingua fosse tanto importante - ha raccontato -, invece ora che me ne hanno asportata una parte e l’hanno ricostruita con del tessuto asportato da una coscia, mi sono accorta di quanto sia fondamentale: talvolta non mi capiscono quando parlo, mangio pochissimo e mi sono rimaste delle rughe attorno alle labbra che la truccatrice mi ha insegnato a mascherare". Non rinuncia alle cene con gli amici e a vivere come prima, invece Maria Grazia Cocca che ha avuto un carcinoma maligno alla parotide: "Non è stato facile affrontare la malattia, spesso ho dovuto aiutare io i miei familiari per essere poi aiutata a mia volta". I capelli di nuovo lunghi, il viso sgonfio oggi fanno sentire Giorgia Orsi uguale a tutte le coetanee. "Ho imparato a camuffare le imperfezioni con il trucco - ha ammesso la studentessa che alla fine dell’anno scorso ha denunciato di essere stata allontanata dall’Università perché sorpresa a mangiare in aula - e, dopo 3 anni di tumore, ho anche ripreso a fare sport. Pratico danza aerea perché è molto femminile e permette di raggiungere risultati velocemente". Infine per Cristina Michelucci di Lucca il Cnao ha rappresentato un miracolo: "Ho rischiato la paralisi, ma a Pavia sono rinata". Manuela Marziani