La fisioterapista dal giudice per l’omicidio

Comparirà oggi davanti al gup Pasquale Villani, che esaminerà la richiesta di rinvio a giudizio, la fisioterapista di 41 anni accusata d’aver ucciso il commerciante di biciclette Luigi Criscuolo. Per Barbara Pasetti, che ha confessato di aver sparato al 60enne, le accuse di omicidio volontario, occultamento di cadavere e detenzione di arma illegale, ma non la premeditazione. E proprio su questa verterà molto probabilmente l’udienza. La difesa potrebbe chiedere il rito abbreviato per ottenere uno sconto di pena. Assistiti dall’avvocato Yuri Lissandrin, i tre figli di Criscuolo presenteranno la costituzione di parte civile e una memoria che evidenzia le contraddizioni nella confessione di Pasetti, secondo la quale Gigi Bici sarebbe stato ucciso per sbaglio nel tentativo di spaventarlo.

Criscuolo era scomparso l’8 novembre 2021 quando era uscito per andare da Barbara Pasetti a Calignano, una frazione di Cura Carpignano. Per 42 giorni di lui non si è saputo più nulla finché il suo corpo non è stato trovato proprio davanti al cancello della tenuta della donna. Arrestata per tentata estorsione a gennaio 2022, nel carcere dei Piccolini a Vigevano la 41enne ha confessato e ora sarà processata.

M.M.