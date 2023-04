La Finanza al ristorante tra i camerieri in nero

Blitz della Guardia di finanza di Casalpusterlengo in un ristorante del Lodigiano, il bilancio sono maxi sanzioni e denunce. Sono stati infatti scoperti quattro lavoratori in nero, mai assunti e pagati senza tracciamento. Tra loro due addetti erano pure senza permesso di soggiorno e un terzo extracomunitario era già stato espulso dall’Italia. E proprio per la trasgressione della legge sull’immigrazione i tre soci del ristorante e l’extracomunitario sono stati denunciati a piede libero. Le Fiamme Gialle hanno verificato le autorizzazioni, la regolarità delle posizioni lavorative e l’osservanza delle norme in materia di sicurezza. All’esito dell’attività ispettiva, quattro lavoratori impegnati nel servizio ai tavoli sono risultati non assunti regolarmente e retribuiti con strumenti di pagamento non tracciabili. I soci pagheranno una sanzione pecuniaria da stabilire, che va da un minimo di 9.280 a un massimo di 54.680 euro per un importo massimo totale di oltre 164mila euro, con obbligo di responsabilità solidale in capo alla società a garanzia del pagamento dovuto. Avviata l’espulsione dei due stranieri in nero e senza permesso di soggiorno.

P.A.