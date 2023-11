La denuncia in Procura: "Abbattimenti crudeli"

Una denuncia alla Procura per come sono avvenuti gli abbattimenti per la peste suina africana è stata depositata dalle associazioni Last Chance for Animals, Rete dei Santuari e Animal Law Italia. La decisione è stata presa dopo aver visto l’inchiesta di Report che ha documentato come siano stati uccisi i maiali nell’allevamento di Pieve del Cairo. Sono stati 6.919 i capi abbattuti al confine tra Pavese e Piemonte e, su richiesta del titolare dell’allevamento, la cooperativa Bidente di Civitella di Romagna, con la quale la Regione aveva stipulato nel 2019 una convenzione, ha utilizzato l’elettrocuzione, che consiste nell’applicazione di una scarica elettrica alle tempie e al corpo. L’Ong americana Last Chance for Animals è entrata in possesso di filmati ottenuti con telecamere nascoste e le ha diffuse.

"Non basta più indignarsi – protestano gli esponenti della Rete dei Santuari – bisogna agire per vie legali perché i responsabili la paghino". Secondo le associazioni animaliste le operazioni di abbattimento sarebbero avvenute in difformità rispetto alle indicazioni previste dal manuale operativo. In particolare, gli elettrodi sarebbero stati posizionati in modo non corretto, tanto che gli animali avrebbero ripreso coscienza rendendo necessario ripetere l’operazione. Sembra anche che il veterinario di Ats non abbia sorvegliato lo svolgimento della procedura.

"Dalla visione delle immagini – aggiunge Animal Law Italia – sembra che gli addetti della Bidente non siano adeguatamente formati per eseguire gli abbattimenti. Eppure nella convenzione stipulata con la Regione si legge che tutto il personale dev’essere formato e aggiornato sulle modalità operative a tutela del benessere animale".

L’elettrocuzione non dovrebbe essere praticata su un numero elevato di animali e nel Piano nazionale per le emergenze epidemiche si legge che le autorità sanitarie locali possono autorizzare l’utilizzo di questo metodo "purché sia condotto in modo tale da risparmiare agli animali le eccitazioni, i dolori e le sofferenze evitabili". Spetta ora alla Procura fare chiarezza.

Manuela Marziani