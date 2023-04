La cooperativa riapre Con gli scopi originari

Costerà un euro, come accadeva una volta, il caffè preso alla Cooperativa di San Genesio che riapre dalle 16 di oggi in via alla Chiesa. Sorto il 25 marzo 1944 per creare un luogo di incontro per tutte le età, attraverso la somministrazione di alimenti e bevande, a disposizione di chi in paese volesse fare cultura politica, occuparsi di temi sociali e divertirsi, il circolo è passato attraverso gestori esterni che hanno impoverito lo scopo originario. Ora riapre come circolo con un occhio alle tasche e niente slot.