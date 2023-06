La classifica mondiale Balzo di cento posizioni a livello internazionale

di Manuela Marziani

Un balzo di cento posizioni per piazzarsi tra le migliori università a livello globale secondo la ventesima edizione della classifica universitaria internazionale più consultata. Il QS World University Ranking 2024 vede l’Università di Pavia dodicesima in assoluto in Italia e nella fascia più alta tra gli atenei internazionali. Un dato particolarmente prestigioso, anche perché la graduatoria pone Pavia a confronto con università di dimensioni superiori, mega atenei italiani e globali, oltre che con università private e specializzate locali e internazionali.

E il risultato acquista anche più prestigio perché, in occasione dei vent’anni della nascita della graduatoria, il QS World University Ranking ha ampliato le proprie analisi comprendendo 1.500 (l’anno scorso erano 1.418) università (pubbliche e private, specializzate e generaliste) in 104 Paesi, tra cui 42 atenei italiani.

Non solo, QS quest’anno ha esteso e migliorato la metodologia di rilevamento. Sono state prese in considerazione: sostenibilità, risultati occupazionali e rete di ricerca internazionale ed è stata modificata la ponderazione di alcuni indicatori quali la reputazione accademica, reputazione dei datori di lavoro e rapporto facoltà-studenti. I risultati tengono poi conto della distribuzione e delle prestazioni di 17,5 milioni di articoli accademici pubblicati tra il 2017 e il 2021 e dei 141,6 milioni di citazioni ricevute da tali articoli. Sono state prese in considerazione le opinioni qualificate di oltre 144mila docenti accademici e di oltre 98mila datori di lavoro in tutto il mondo.

"Un ottimo risultato – commenta il rettore Francesco Svelto – che, per gli indicatori considerati, premia l’intero Ateneo. Siamo stati infatti misurati su molteplici parametri che vanno dalla sostenibilità ai risultati occupazionali o la presenza in reti di ricerca internazionali. Elementi che certificano una solidità di fondo e che sono il frutto non di attività estemporanee ma di un impegno comune protratto negli anni". "Dopo un decennio, Unipv torna nella fascia più alta degli atenei internazionali anche per QS – aggiunge Alessandro Reali, delegato del rettore a Ricerca internazionale e Ranking – Trovo molto significativo che il parametro che più ci contraddistingue sia la qualità dei lavori scientifici dei nostri ricercatori".