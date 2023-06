La caserma dell’Arma intitolata al caduto Baldi

La caserma dei carabinieri di Gambolò è stata ufficialmente intitolata ad Antonio Baldi, militare dell’Arma originario del centro lomellino e Medaglia d’argento al Valor Militare alla memoria, morto in servizio a 19 anni nell’aprile del 1920. La cerimonia, organizzata dall’Associazione Nastro Azzurro in collaborazione con il Comando provinciale dei carabinieri di Pavia, si è svolta domenica mattina. All’evento hanno preso parte le autorità civili, il comandante provinciale dell’Arma colonnello Marco Iseglio e il vescovo di Vigevano, Maurizio Gervasoni. Presenti anche numerosi rappresentanti della famiglia Baldi e delle Associazione combattentische d’Arma. Alla cerimonia, nel corso della quale è stata scoperta una targa commemorativa, hanno preso parte anche gli studenti delle scuole di Gambolò. Antonio Baldi, già soldato nella Grande Guerra, era deceduto il 26 aprile 1920 in seguito alle ferite riportare qualche giorno prima, nel conflitto a fuoco con Abramo Leardi, ricercato nella zona di Novi Ligure (Alessandria) dove il militare prestava servizio, per tentato omicidio e diserzione.

U.Z.