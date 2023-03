La battaglia dei ciclisti "Non parcheggiate più davanti al palazzo comunale"

di Manuela Marziani

"I consiglieri comunali si impegnino a non parcheggiare più davanti a palazzo Mezzabarba e restituiscano il pass auto". A chiedere quello che viene definito un gesto di responsabilità è Cosimo Lacava (nella foto) presidente de “Il sellino spiritato”, che in occasione dell’assemblea dedicata alla mobilità e alla sicurezza del 27 febbraio è rimasto stupito dal numero di auto lasciate in sosta davanti al Comune, palazzo storico del 1726, in un’area pedonale. "Essere autorizzati non vuol dire molto - ha sottolineato Lacava -, da chi governa o vuole governare la città ci si aspetta il famoso buon esempio". All’imbocco della salita che porta al piazzale davanti a palazzo Mezzabarba, infatti, c’è un cartello che indica la zona pedonale, ma nelle serate di Consiglio comunale è consuetudine che gli amministratori parcheggino nello spiazzo per avere la comodità di rientrare dopo sedute che terminano a notte fonda. "Dobbiamo preservare le aree storiche - ha aggiunto Lacava -. E i primi a doverlo fare ritengo siano i consiglieri anche se sono dotati di un pass. Per questo chiediamo di consegnarlo simbolicamente. Rinuncino a un privilegio inutile e dannoso (ci sono centinaia di posti soprattutto alle 21 di lunedì) e mostrino alla cittadinanza di avere a cuore un bene storico".

Immediate le reazioni da parte della politica pavese che non ritiene un privilegio poter lasciare l’auto davanti al portone di palazzo Mezzabarba, semmai un benefit. "I consiglieri comunali devono essere messi nelle condizioni di andare agevolmente in Consiglio - ha detto Michele Lissia, consigliere del Pd - e soprattutto coloro che non abitano in centro devono poterlo fare. Una proposta potrebbe essere quella di aprire il cortile del Comune in cui al mattino parcheggiano i dipendenti anche in occasione delle commissioni e dei Consigli". Alice Moggi è da anni che chiede di aprire il cortile interno. "Non viene fatto per “comodità” - ha sottolineato la capogruppo di Pavia a colori - e non dei consiglieri. Non scegliamo noi di parcheggiare su una piazza storica, quella è l’area che ci viene indicata in quanto “adibita” a parcheggio durante i Consigli comunali. Se vogliamo restituire quella piazza alle persone, sempre, anche quando c’è Consiglio comunale, dobbiamo trovare alternative". E il presidente dell’assemblea Nicola Niutta ritiene che "debellare quello che viene visto come un privilegio creerebbe altri problemi alla mobilità con auto in mezzo alla strada o dove non si può sostare". Ma Lacava è fermo sulla sua posizione: "Ridiamo la loro funzione alle cose, la piazza, il cortile, devono ritornare ad essere quello che erano; le auto vadano altrove".