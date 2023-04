La Bacheca Digitale funziona. "Avanti"

La “Bacheca Digitale“, l’innovativa piattaforma on line per la condivisione delle opportunità nel lodigiano rivelatosi fondamentale durante la pandemia, continuerà a offrire servizi e aiuti ai cittadini dell’Ambito di Lodi. I dettagli verranno illustrati l’11 maggio in un incontro con il CSV Lombardia Sud - Centro di Servizio per il Volontariato, previsto online per le 18 e rivolto alla cittadinanza, agli enti del Terzo settore e territoriali. Per partecipare all’incontro è necessario inviare un’email a [email protected] La Bacheca Digitale è realizzata dall’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi. Era sorta nel 2017 come sperimentazione nel progetto “Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano” e si è affermata sul territorio come uno degli strumenti più efficaci nel raccogliere e divulgare le opportunità nel Lodigiano. Nel concreto è una mappa interattiva utile a mettere in contatto la popolazione con le offerte degli enti locali e del Terzo settore.

Chiunque può accedere facilmente ai servizi e alle informazioni che riguardano i temi più urgenti di oggi: casa, lavoro, cibo, cura, conciliazione vita-lavoro. Per consultarla basta andare sul sito: https:www.ufficiodipiano.lodi.itindex_mappa.php. "Il nostro obiettivo è creare un welfare territoriale" spiega Manuela Cappelletti, referente dell’Ufficio di Piano. "La Bacheca Digitale può fare la differenza per il futuro del nostro territorio" afferma invece la coordinatrice Marta Giorgi.