Iuss, via alle candidature per allievi di corsi ordinari

Sono aperte le candidature per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o di primo livello (triennale) e di secondo livello (biennale) dei corsi ordinari della Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia per l’anno accademico 2023-2024. Ottanta i posti che il bando mette a disposizione (28 posti per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale per studenti dell’Università di Pavia; 20 per quelli della Statale di Milano; 8 per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale per studenti di Pavia; 8 posti per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale per alunni dei collegi di merito di Pavia; 16 per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello per studenti della Statale).

A tutti i vincitori del ciclo triennale è corrisposto un premio di studio di 5mila euro che, grazie al sostegno e alla collaborazione dei collegi pavesi, garantisce la gratuità della residenzialità. Ai vincitori dei corsi per il ciclo biennale Iuss corrisponde un premio di studio di 2.500 euro.

M.M.