Isole ecologiche. Senzatetto fa furti e danni

Si è introdotto nelle isole ecologiche di Tromello e di Gambolò impossessandosi di diverso materiale. La Polizia locale di Gambolò ha denunciato per furto un senzatetto ventitreenne per essersi introdotto illecitamente nelle isole ecologiche dei due paesi domenica mattina. Prima ha preso di mira Tromello, dove ha prelevato una scala in alluminio di grandi dimensioni, un motore e altro materiale.

Quindi è stata la volta della discarica di via Lomellina, a Gambolò. In questo secondo caso il giovane non si sarebbe impadronito di nulla ma avrebbe causato danni, mandando in frantumi dei vetri e compiendo atti vandalici. Gli agenti della Polizia locale di Gambolò e Tromello hanno identificato l’autore dei due raid grazie alle telecamere di videosorveglianza e lo hanno quindi denunciato.

U.Z.