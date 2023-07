Investito dopo una lite, indagini in corso

I carabinieri di Garlasco stanno indagando su un investimento avvenuto domenica all’alba nella zona del parcheggio esterno del Mc Donald’s, vittima un ventiduenne di Dorno che, per fortuna, non ha riportato conseguenze di rilievo. Dai primi riscontri l’episodio, avvenuto intorno alle 5.30, sarebbe scaturito in seguito a un litigio tra il ragazzo e il conducente del mezzo. Le concitate fasi dell’investimento sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona e da alcuni dei giovani presenti in quel momento nel parcheggio e che hanno fatto circolare il video sui social.

Sul posto è intervenuta in prima battuta una pattuglia della polizia stradale di Pavia, che si è occupata di effettuare i rilievi e ha acquisito le immagini per le indagini condotte con la Squadra Mobile di Pavia. In un secondo momento sono arrivati anche i carabinieri. A differenza di quello che era sembrato in un primo momento, il conducente di una Ford Focus, intestata a una ditta di Novara, si sarebbe fermato. A suo carico al momento non sono stati assunti provvedimenti in attesa che venga definito il quadro investigativo.

Il ventiduenne è stato soccorso dal personale del 118 e portato per accertamenti, in codice verde, all’ospedale di Vigevano, dal quale è stato dimesso. Per lui, a parte lo spavento, non ci sono state conseguenze. Resta da capire la causa del litigio alla base dell’accaduto e accertare l’effettiva volontà del conducente di investire il ragazzo.

Umberto Zanichelli