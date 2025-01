Inseguito nei campi. Arrestato per spaccio

Fuga e inseguimento a piedi per oltre un chilometro nel fango dei campi, con la conclusione in una roggia. I carabinieri hanno arrestato un presunto spacciatore, incappato nei controlli antidroga disposti nelle campagne tra Siziano e Landriano dopo le numerose segnalazioni di cittadini e sindaci per lo spaccio nelle aree rurali. I carabinieri di Pavia hanno operato con personale del Nor - sezione operativa della compagnia di Pavia e delle stazioni di Siziano e di Landriano. "Nel corso delle operazioni – spiega l’Arma – i carabinieri hanno notato un 43enne nordafricano che si allontanava in un campo agricolo, reso particolarmente impervio dal clima di questi giorni". Circondata la zona, l’inseguimento a piedi nei campi è terminato con l’arresto del 43enne, trovato in possesso di circa 60 grammi di eroina, 10 di cocaina e 2.500 euro in banconote di vario taglio, soldi sequestrati insieme alla droga perché ritenuti provento illecito dell’attività di spaccio. Negli ultimi mesi, nelle stesse campagne, erano scattati altri due arresti e altrettante denunce a piede libero.

S.Z.