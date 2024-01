Insegnanti neo-assunti. Solo al Robecchi

Sarà l’istituto comprensivo “Robecchi” di viale Libertà l’unico della provincia di Pavia abilitato alla formazione degli insegnanti neo-assunti. Saranno 10 quelli che verranno formati nel corso dell’attuale anno scolastico. Come è noto per gli insegnanti appena assunti il primo anno di ruolo è “in prova” e tra gli obblighi c’è quello di seguire, in presenza o da remoto, un corso di formazione articolato in diversi moduli oltre a 12 ore di frequenza di laboratori innovativi affidati alle scuole del territorio. L’unica altra scuola della provincia abilitata, a livello di scuole superiori, è il liceo “Galilei” di Voghera. L’istituto vigevanese ha messo a disposizione 10 posti e sino al 22 gennaio raccoglierà le adesioni degli insegnanti di tutta la provincia interessati ad assistere alle proprie attività didattiche. Di particolare interesse per il "Robecchi" ci sono i corsi di robotica i cui laboratori, proprio tra l’estate e la fine dell’anno, sono stati arricchiti di attrezzature per un valore di circa 100 mila euro, il cui acquisto è stato possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr. Il primo approccio alla materia, per i bambini dell’istituto comprensivo è previsto già a livello di scuola dell’infanzia, sono sono già proposte attività orticole inclusive. Il progetto “happy Code” consente di avvicinare i bambini all’elettronica e alla robotica, un obiettivo che prosegue a livello di scuola elementare con il progetto “Un social robot” e si completa a livello di scuola media. L’istituto ha avviato anche un laboratorio innovativo, “Digitabili e connessi”, che ha come obiettivo quello di guidare gli studenti con disabilità verso un percorso di presa di contatto e di prima conoscenza con il mondo dell’informatica.

U.Z.