Infortunio nell’azienda Fiammata dalla caldaia Due operai restano ustionati

di Umberto Zanichelli

Stavano effettuando un intervento ad una caldaia quando all’improvviso dall’impianto è uscita una fiammata che li ha investiti in pieno. Due operai lomellini sono rimasti feriti in modo grave ieri mattina nello stabilimento della Curtiriso di via Stazione 113. L’esatta dinamica dell’accaduto sarà ricostruita nelle prossime ore dai carabinieri della Compagnia di Vigevano e dagli ispettori della Ats di Pavia che avranno il compito di accertare che i due operai stessero operando in condizioni di sicurezza. L’allarme è scattato intorno alle 10: i due operai, un 56enne residente a Breme e un 50enne residente a Mede, sono stati investiti da una fiammata che si dovrà accertare per quale ragione si è sviluppata. La certezza è che entrambi sono stati centrati in pieno: sino dall’arrivo del personale medico del 118 e di una ambulanza della Croce d’Oro di Sannazzaro è apparso chiaro che le condizioni più preoccupanti fossero del 50enne che ha riportato delle ustioni di primo e secondo grado al volto, al torace e ad entrambe le braccia. Proprio in considerazione del suo quadro clinico i sanitari ne hanno risposto il trasferimento, con l’elisoccorso arrivato da Bergamo, al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena uno dei più moderni e attrezzati di tutto il Paese per questo genere di emergenze. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo; non sarebbe un pericolo di vita tuttavia, proprio in ragione della tipologia dell’infortunio sul lavoro, è tenuto sotto stretto controllo.

Meno serie sembrano essere le condizioni del 56enne, che ha riportato ustioni di primo e secondo grado al volto, alla schiena e ad un braccio. Per lui è stato disposto il ricovero al policlinico San Matteo di Pavia. Sul posto, con i soccorritori, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Vigevano, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area. Ora saranno gli accertamenti di carattere tecnico a stabilire per qualche ragione si è sviluppata la fiammata. Quello della Curtiriso è una delle strutture più importanti della Lomellina nell’ambito della raffinazione del riso, che ha proprio in questa area quella a maggior produttività dell’intero territorio nazionale. Fondata nel 1875 da Virginio Curti a Gemonio, ai piedi delle Prealpi varesine, l’azienda si è rapidamente sviluppata e la realizzazione dell’impianto di Valle Lomellina risale addirittura al 1929 proprio a cavallo del boom delle esportazione che nei primi decenni del secolo scorso interessarono tutta l’Europa.