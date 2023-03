Infastidice i clienti all’interno di un locale Scatta l’obbligo di firma

In attesa di giudizio, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. L’uomo, un quarantacinquenne, era stato arrestato dalla polizia nella notte tra sabato e domenica, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, oltre che sanzionato per ubriachezza. La Volante era intervenuta su richiesta arrivata da un locale del centro storico di Pavia, dove l’uomo infastidiva i clienti. E all’arrivo dei poliziotti ha rivolto contro di loro l’atteggiamento ostile, danneggiando l’auto di servizio.