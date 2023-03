Incontri aperti e spettacoli per l’8 marzo

Un luogo insolito come un concessionario d’auto per un confronto aperto al pubblico, che ruoterà intorno ai temi di inclusività, innovazione e determinazione, analizzati da quattro donne con quattro formazioni diverse e che operano in quattro differenti ambiti. "Chi dice donna dice tutto! Storie al femminile" è il titolo della serata che dalle 19,30 si svolgerà alla filiale di San Martino Siccomario di Fratelli Giacomel, in via Turati 17.

Ospiti del talkshow Laura Formenti (nella foto), comica, attrice e performer, Angela Scariato, fisioterapista a Fisiosport Pavia, Rossella Nappi, professore di clinica ostetrica e ginecologica all’Università di Pavia, impegnata sul fronte sia della clinica che della ricerca, e Katiuscia Niscardi, vice-presidente di Pavia Academy, squadra di calcio femminile.

Alle 17, invece, nel cortile delle statue dell’Università, è prevista una performance degli studenti del Collettivo teatrale autogestito e della Scuola di teatro del Fraschini con accompagnamento musicale di Eleonora Fullone, al violoncello. L’esibizione si inserisce nella mostra “Puntiamo i tacchi“ aperta fino a domenica con 38 opere delle due edizioni del concorso, nato per sensibilizzare la comunità accademica pavese.

Il Cnao (Centro nazionale di adroterapia oncologica, con il coinvolgimento dell’associazione Le Perle di Lunia, infine, ha organizzato “Sono perla di bellezza“: una mattinata di talk e dibattiti per aiutare una cinquantina di pazienti di Cnao, Humanitas, Ieo, Istituto nazionale dei tumori, Maugeri e San Matteo ad affrontare la vita dopo la battaglia contro un tumore del distretto testa-collo, ritrovando la voglia di sentirsi donne e prendersi cura di sé, nonostante i segni indelebili che queste neoplasie spesso lasciano sul volto.

