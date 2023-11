Inclusione e socialità. Rinasce il Don Bosco

Progetto sociale al via al quartiere Don Bosco, un rione periferico con diverse problematiche legate all’inclusione e alla socializzazione. Decollerà entro la fine dell’anno un intervento che vede tre partner a braccetto, Fondazione Comunitaria, che ha cofinanziato, comune e società cooperativa Emmanuele. La proposta progettuale denominata Tangram permetterà ai ragazzi fino a 17 anni di anni del quartiere di ritrovarsi per due giorni alla settimana per tre ore ogni giorno presso l’oratorio con l’obiettivo di effettuare diverse attività inclusive come laboratori teatrali, sport, doposcuola. "Il progetto intende essere il fulcro per creare ponti tra le realtà territoriali che incontrano la fragilità- spiegano dall’assessorato ai servizi sociali- Si tratta di un intervento volto alla socializzazione di minori, famiglie, volontariato e cittadinanza per la prevenzione del disagio conclamato e la promozione delle competenze, attraverso il lavoro di comunità. "L’idea è quella di "rivitalizzare i quartieri strategici della città, partendo da quelli abitati da famiglie che vivono situazione socio-economiche fragili e di emarginazione, creando un centro polifunzionale, punto di riferimento che realizzerà attività educative".