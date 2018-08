Casteggio, 17 agosto 2018 - Destinataria di un provvedimento di cattura, era riuscita a evitare la galera per quasi cinque anni restando incinta. Un figlio dietro l'altro, l'ultimo nato a maggio di quest'anno. Sembra la trama di un noto episodio del film "Ieri, oggi e domani", interpretato da Sophia Loren e diretto da Vittorio De Sica, pellicola vincitrice dell'Oscar nel 1965. Invece, è successo davvero.

La protagonista non è un'attrice ma una donna rom di ventisei anni, arrestata nel 2006 a Casteggio per furto aggravato in concorso. All'epoca era minorenne. In seguito all'episodio, era stata condannata in via definitiva a sei mesi di reclusione e centosessanta euro di multa. Una pena da scontare a partire dall'ottobre 2013, ma la donna non ha mai fatto un giorno dietro le sbarre perché da allora è sempre rimasta incinta. Martedì però, su provvedimento della Procura dei Minori di Milano, la squadra mobile di Prato, in Toscana, dove la giovane è stata bloccata, l'ha tratta in arresto e portata in carcere.